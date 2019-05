Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Wohnanhänger in Brand

Mahlberg (ots)

Warum genau ein Wohnanhänger am frühen Donnerstagmorgen in der Brunnenstraße in Brand stand, ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Zeuge meldete das Feuer kurz nach 3 Uhr. Die Feuerwehrmänner aus Mahlberg löschten die Flammen wenig später ab, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Verlauf des Donnerstagmorgens gehen die Beamten der Kriminaltechnik möglichen Brandursachen auf den Grund. Hierbei wird auch geprüft, ob ein Zusammenhang zur zurückliegenden Brandserie im Raum Lahr besteht. Über die Höhe des Schadens liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor.

