Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Achern (ots)

Ein 32-jähriger Mazda-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf der L87 in Richtung Gamshurst unterwegs. Hierbei ist er nach ersten Erkenntnissen kurz nach der Autobahnunterführung in einen vorausfahrenden VW gekracht. Möglicherweise dürfte der Grund für seine Unachtsamkeit im vorangegangenen Konsum von Alkohol zu suchen sein. Wie die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch feststellen mussten, saß der Mann mit knapp einem Promille am Steuer seines Wagens. Er musste nach der Unfallaufnahme neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

