Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Einen auf der linken Seite total demolierten VW Polo ließ der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in der Draisstraße zurück. Zwischen 14 Uhr und 22 Uhr war der Polo dort geparkt und vermutlich durch eine Lastwagen beim Ein- oder Ausparken gestreift worden. Nicht nur wurde der Polo durch den Zusammenstoß ein Stück nach rechts verschoben, auch beide Türen der linken Seite wurden erheblich beschädigt. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell