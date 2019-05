Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Festnahme nach Diebstählen von hochwertigen Elektrofahrrädern

Rastatt (ots)

Beamten des Polizeireviers Rastatt ist es am Dienstag nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, einen mutmaßlichen Dieb hochwertiger Elektrofahrräder festzunehmen. Dem 32 Jahre alten Verdächtigen werden seit den Osterfeiertagen mehrere Fahrraddiebstähle im Bereich einer Firma in der Mercedesstraße vorgeworfen. Der Wert der gestohlenen Velos summiert sich nach bisherigen Erkenntnissen auf etwa 17.000 Euro. Im Zuge einer Durchsuchung konnten die Ermittler bei dem Verdächtigen sowohl für die Taten verwendetes Werkzeug als auch entwendete Elektrofahrräder sicherstellen. Ebenso wurde das Fahrzeug des 32-Jährigen, welches von ihm zum Abtransport der gestohlenen Elektrofahrräder benutzt wurde, sichergestellt. Der Mann wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls in mehreren Fällen.

