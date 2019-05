Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Randale in der Kneipanlage

Weisenbach (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde von Samstag auf Sonntag die Kneipanlage im Geißbachtal beschädigt. Hierbei wurde der Boden des derzeit leeren Kneipbeckens durch eine teerartige Flüssigkeit verunreinigt und danach versucht im Becken ein Feuer mit Holzscheiten zu entfachen. Hierbei entstand ein Schaden für den Steuerzahler von mehreren Tausend Euro. Im Verdacht stehen mehrere Jugendliche die am Samstagabend grölend durch Weisenbach gezogen sind. Die Polizei in Gernsbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Tel. 07224-3663. /ag

