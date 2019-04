Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - 77-Jährige vermisst

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sowie der Kriminalpolizei sind seit Sonntag auf der Suche nach der einer 77 Jahre alten Frau. Die vermisste Ursula Brennenstuhl hat nach derzeitigen Ermittlungen gegen Mittag ihren Wohnort in der Lahrer Nordstadt verlassen. Seither liegen keine Erkenntnisse über ihren Aufenthaltsort vor. Bereits in der Nacht, wie auch heute Morgen, war in diesem Zusammenhang unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Aufgrund altersbedingter Krankheiten kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 77-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

Beschreibung der Gesuchten: circa 160 Zentimeter groß / graue, schulterlange Haare / bekleidet mit einer Jogginghose und einem grauen Oberteil mit farbigen Flecken.

