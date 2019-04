Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Erneut entzündet

Hausach (ots)

Ein Feuer im Bereich `Am Hechtsberg´ ließ Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Dienstagabend in den dortigen Steinbruch eilen. Wie sich schnell herausstellte, entzündete sich ein zuvor angemeldetes und genehmigtes Feuer nach dessen Beendigung von selbst wieder und führte so zum Einsatz der Hausacher und Oberwolfacher Wehr. Diese löschten den Brand ab. Zu Schäden kam es durch das Feuer nicht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell