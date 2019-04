Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche gemeinsame Kontrollen

Offenburg (ots)

Gleich mehrere Verstöße zog eine Kontrollstelle der Beamten des Polizeireviers Offenburg zusammen mit Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der L 98 nach sich. Gegen 1 Uhr stellten die Beamten bei einem 27 Jahre alten Renault-Fahrer fest, dass sein Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz mehr verfügte, was das Ende der Fahrt und eine Strafanzeige nach sich zog. Nur 30 Minuten später endete für einen weiteren 30-jährigen Renault-Fahrer die Fahrt ebenfalls an der Kontrollstelle mit einer Anzeige. Er war ohne einen Führerschein zu besitzen unterwegs. Um 1:45 Uhr endete die Tour eines 24-jährigen Mercedes-Lenkers und setzte sich in einer Blutentnahme und einer Anzeige fort. Ein Urintest bescheinigte ihm zuvor, dass er offenbar unter THC-Einfluss berauscht ans Steuer gesessen war. Reges Interesse hatte Justitia an einem 30-Jährigen, der als Beifahrer an der Kontrollstelle auflief. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl. Durch die die Bezahlung eines knapp vierstelligen Betrages konnte er die Ersatzfreiheitstrafe abwenden und auf freiem Fuß verbleiben.

