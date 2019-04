Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Über Zebrastreifen geradelt und verunfallt

Trotz einer Vollbremsung konnte ein Seat-Fahrer am Dienstag den Zusammenstoß mit einer Pedelec-Fahrerin nicht mehr verhindern, wodurch diese verletzt wurde. Die 14 Jahre alte Radlerin war gegen 15 Uhr auf der Tavaux-Straße in Richtung Friesenheimer Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zu dieser, überfuhr sie nach bisherigen Ermittlungen ohne abzubremsen oder auf den Verkehr zu achten auf dem Fußgängerüberweg die Friesenheimer Hauptstraße. Der dort zu diesem Zeitpunkt fahrende 19-jährige Seat-Lenker erfasste die Radlerin im Bereich der Motorhaube, wodurch das Mädchen zu Fall kam und sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

