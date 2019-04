Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Bei Verkehrskontrolle Benimm verloren

Gaggenau (ots)

Was am Dienstagnachmittag in der Straße `Bäumbachring´ lediglich als eine Verkehrskontrolle wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes begann, endete mit einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 17 Uhr wurden zwei Beamte auf einen 58 Jahre alten Mann am Steuer seines Autos aufmerksam, da dieser den Gurt nicht angelegt hatte. Als sie den Wagen stoppten und dem Mann den Grund für die Kontrolle eröffneten, beleidigte dieser die beiden jungen Beamten sofort und gab zu verstehen, dass er nicht kooperieren werde. Dabei stieg er aus seinem Fahrzeug, ging zeitweise mit erhobener Hand auf die Beamten zu und versuchte diese offenbar einzuschüchtern. Der Endfünfziger musste schließlich auf Abstand gehalten werden. Währenddessen wählte der Mann den Polizeinotruf, um sich über die seiner Ansicht nach offenbar zu jungen Beamten zu beschweren. Dabei beleidigte er die Ordnungshüter auch am Telefon noch weiter. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wird auch die Führerscheinstelle über sein Verhalten in Kenntnis gesetzt.

