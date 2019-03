Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schaufenster eingeschlagen

Baden-Baden (ots)

Unbekannte haben in den frühen Freitagmorgenstunden ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Lichtentaler Straße geschlagen. Kurz vor 4 Uhr ergaunerten die Langfinger so durch die rund 15 Zentimeter breite Öffnung eine Uhr im Wert von mehreren Hundert Euro und suchten anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Da die Scheibe nur mit sehr hohem Aufwand durchbrochen werden konnte und darüber hinaus eine Alarmanlage ausgelöst hatte, ist nicht auszuschließen, dass Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden. Hinweise werden daher unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegengenommen.

