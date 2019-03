Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hochwertiger Schmuck bei Einbruch entwendet

Baden-Baden (ots)

Am vergangenen Samstag erwartete ein Ehepaar eine unangenehme Überraschung, als sie in ihr Einfamilienhaus in der Leisberghöhe zurückkehrten. Während der Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von 11 bis 21 Uhr wurden von bislang unbekannten Einbrechern die Wohnräume durchsucht und mehrere hochwertige Schmuckstücke entwendet. Zuvor verschafften sich die Eindringlinge Zutritt über eine aufgehebelte Terrassentür. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/6800 zu melden.

