Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gebäudebrand

Baden-Baden (ots)

Derzeit ist die Lichtentaler Straße aufgrund eines Gebäudebrandes weitläufig gesperrt. Sperrungen sind derzeit an den Einmündungen zur Robert-Koch-Straße, zur Falkenstraße sowie an der Kreuzung der Bertoldstraße zur Maria-Viktoria-Straße eingerichtet. Ein vierstöckiges Wohngebäude ist aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen sind Personen verletzt worden und wurden teilweise mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

