Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Topf vergessen

Gaggenau (ots)

Weil ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus Alarm schlug, eilten am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Alois-Degler-Straße. Gegen 16:15 Uhr hatte ein auf dem Herd vergessener Topf für so viel Rauch gesorgt, dass die Wehrleute das Haus belüften mussten. Die Bewohnerin, die einem Nachbarn behilflich war und nur deshalb den Herd unbeaufsichtigt ließ, blieb wie alle anderen Bewohner unverletzt. Ein Sachschaden entstand durch den Vorfall nicht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell