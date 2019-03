POL-OG: Offenburg - Eigentümer gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Zu einem versuchten Fahrraddiebstahl kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Goldgasse an der Kreuzung zur Lange Straße. Eine Zeugin konnte dort beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann, ein Herrenmountainbike (siehe Foto), welches mit einem roten Kettenschloss gesichert war, davon trug. Von der Zeugin angesprochen, ob dies sein Fahrrad sei, verneinte er dies, stellte das Fahrrad ab und ging von dannen. Augenscheinlich wurde der Unbekannte als etwa 1,80 Meter großer ausländischer Mann beschrieben, der mit einem grauen Jogginganzug bekleidet war. Wo das Fahrrad zuvor entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe den rechtmäßigen Eigentümer des Mountainbikes zu finden. Dieser kann sein Fahrrad beim Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781/21-2200, abholen.

