Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Rabiate Diebin, Zeuge und Helfer gesucht

Kehl (ots)

Beim Festhalten einer rabiaten mutmaßlichen Diebin ist am späten Donnerstagnachmittag die Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts in der Hauptstraße leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Zeuge kam der Angestellten hierbei zu Hilfe. Der Mann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden. Zuvor wurde die 17-Jährige kurz nach 17 Uhr bei ihren diebischen Machenschaften ertappt und in das firmeneigene Büro gebeten. Hierbei soll sie nach der nun leicht verletzten Mitarbeiterin geschlagen haben. Gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Obhut eines Familienangehörigen überstellt. /wo

