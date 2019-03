Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Bus kollidiert

Offenburg (ots)

Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in der Schutterwälder Straße ist am Montagabend eine 46 Jahre alte VW-Lenkerin auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Mittvierzigerin kurz abgelenkt, weshalb sie kurz vor 19.30 Uhr in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Bus kollidierte. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Während den Abschleppmaßnahmen des Polo kam es zu kurzzeitigen Behinderungen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell