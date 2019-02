Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Fasnachtsveranstaltung

Gaggenau, Hörden (ots)

Während es um die Fasnachtsveranstaltung am Donnerstagabend in der Flößerhalle, die von rund 1 200 Gästen besucht wurde, zu keinen größeren Einsätzen kam, mussten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau gegen 2 Uhr am Freitagmorgen in der Alemannenstraße tätig werden. Ein 20-Jähriger und sein noch unbekannter Begleiter warfen eine Mülltonne auf die Gleisanlage zwischen der Haltestelle Gaggenau-Hörden und dem Bahnübergang Alemannenstraße. Auf ihrer anschließenden Flucht vor darauf aufmerksam gewordenen Zeugen, warfen sie noch mehrere gefüllte Abfallbehälter auf die Straße. Der mit rund 1,4 Promille alkoholisierte 20-Jährige konnte nach einer Fahndung vorläufig festgenommen werden. Ihn und sein noch zu ermittelnder Begleiter erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. Einem 18-Jährigen steht derweil ein Bußgeld ins Haus, da er einem Platzverweis nicht nachkam. Weil ihm der Zutritt zur Halle zuvor verwehrt wurde, versuchte er gegen 21 Uhr durch das Überklettern einer Absperrung ins Innere zu gelangen. Dem daraufhin ausgesprochenen Platzverweis kam er zunächst nicht nach und zog erst nach der Androhung weiterer Maßnahmen von dannen. Im Umfeld der Feier durchgeführte Verkehrskontrollen erbrachten ein recht positives Resümee: Bei rund 60 Kontrollen führte lediglich ein Fahrzeugführer sein Auto offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die entnommene Blutprobe wird hierzu Aufschluss bringen. Kontrollen der sogenannten `HaLt-Teams´ sorgten erneut im Umfeld der Veranstaltungen für die Einhaltung des Jugendschutzes. So wurden über 20 Liter alkoholischer Getränke, die sich im Besitz anreisender Jugendlicher befanden, vernichtet. Zwei Jugendliche mussten darüber hinaus aufgrund ihrer Alkoholisierung in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden.

