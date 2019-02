Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrunken und ohne Führerschein

Offenburg (ots)

Am Freitag gegen 00.30 Uhr, überprüften Polizeibeamte des Polizeireviers Offenburg in der Hauptstraße einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Der Verdacht bestätigte sich, so dass vom Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten weiter fest, dass der Autofahrer sich trotz eines bestehenden Fahrverbotes ans Steuer gesetzt hatte. So erwartet ihn neben einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer auch noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. /ag

