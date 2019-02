Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Scheibe eingeschlagen

Offenburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 01.50 Uhr in der Ortenberger Straße, im dortigen Kreisverkehr, zu einer Sachbeschädigung. Ein 63-Jähriger musste mit seinem PKW verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr kurz anhalten. In dem Moment hörte er zwei dumpfe Schläge und sah wie zwei Jugendliche davonrannten. Bei der Nachschau an seinem Auto stellte er fest, dass ihm die beiden seine hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Der Schaden beträgt zirka 300 Euro. Die Jugendlichen sollen nach Angaben des Autofahrers etwa 17 bis 18 Jahr alt sein. Einer war zirka 170 Zentimeter groß und mit einer dunklen Jeans, einem dunklen Kapuzenshirt und Adidas-Turnschuhen bekleidet. Außerdem hatte er eine kleine schwarze Adidas-Tasche umgehängt. Der zweite Flüchtige war etwa 180 Zentimeter groß und bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer dunkelblauen Steppjacke mit Pelzbesatz am Kragen und Lederboots. Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-2200 entgegen. /ag

