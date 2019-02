Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

Gegen 16.00 Uhr kam es am Donnerstag in der Freiburger Straße vor der Einmündung zur Elsässer Straße zu einem Auffahrunfall. Vermutlich infolge einer kurzen Unachtsamkeit war ein 64-jähriger BMW-Fahrer auf den verkehrsbedingt stehenden Audi eines 19-Jährigen aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von jeweils zirka 2.500 EUR. Der 19-Jährige klagte über leichte Schmerzen. Der Audi wurde durch den Aufprall außerdem auf einen davor stehenden Ford Fiesta geschoben. Hierbei entstand jedoch kein weiterer Schaden. /ag

