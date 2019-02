Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Alkohol am Steuer

Offenburg (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein BMW Fahrer in der Heinrich-Herz-Straße in eine Polizeikontrolle geraten. Nachdem der 28-Jährige angehalten wurde, konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg feststellen, dass er unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer seines Wagens saß. Ein erfolgter Alkoholtest ergab etwa 0,5 Promille. Die Ausfahrt des Endzwanzigers war somit beendet. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Fahrverbot.

