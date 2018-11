POL-OG: Lahr - Starker Qualm

Lahr (ots) - Eine brennende Pfanne hat am Dienstagnachmittag für einen kurzzeitigen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einer Bäckerei in der Straße "Alter Stadtbahnhof" geführt. Das Malheur konnte bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereinigt werden. Die Wehrleute sorgten letztlich für eine ordnungsgemäße Belüftung des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

