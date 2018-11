POL-OG: Bühl - Auf dem Herd vergessen

Bühl (ots) - Eine auf dem eingeschalteten Herd vergessene Mahlzeit rief am Dienstagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Theodor-Heuss-Straße. Nachdem eine Jugendliche am Abend ihre zubereitete Speise vermutlich vergessen hatte, löste gegen 18.20 Uhr der in der Wohnung installierte Rauchmelder aus. Glücklicherweise kam es nur zu einer leichten Rauchentwicklung. Ein Sachschaden entstand nicht. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell