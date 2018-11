POL-OG: Baden-Baden - Gegen Hauswand geschoben

Baden-Baden (ots) - Der Opel einer 60-Jährigen ist am Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall in der Lange Straße gegen eine Hauswand gedrückt worden. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Eine 30 Jahre alte Audi-Lenkerin hatte kurz vor 15.30 Uhr offensichtlich zu spät bemerkt, dass die vor ihr fahrende 60-Jährige nach rechts abbiegen wollte und hierzu abbremsen musste. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro taxiert. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unversehrt.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell