POL-OG: Hügelsheim - Verpuffung

Hügelsheim (ots) - Eine Verpuffung bei der Überprüfung einer Gasflasche hat am Montagmittag in einem Hof der Hauptstraße zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt letztlich dafür verantwortlich gewesen sein, dass bei der Entzündung eines mit Gas betriebenen Ofens die Gasflasche in Brand geriet. Nachdem der Ofenbesitzer die Flammen mit einem Feuerlöscher selbständig eindämmen konnte, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hügelsheim das metallische Behältnis nur noch vollends abkühlen. Der Schaden am Ofen kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

