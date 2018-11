POL-OG: Hohberg, Diersburg - Ermittlungen nach Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Hohberg (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Hohberg ermitteln seit Dienstagmittag wegen einer Unfallflucht auf der Kreisstraße und erhoffen sich in diesem Zusammenhang Hinweise aus der Bevölkerung. Kurz nach 13 Uhr überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Verkehrsinsel am Ortsausgang in Richtung Zunsweier und räumte das dort aufgestellte Verkehrszeichen ab. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.000 Euro nicht aber der Unfallverursacher. Dieser zeigte sich offensichtlich unbeeindruckt von der Kollision und fuhr unbekümmert weiter. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens oder wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

