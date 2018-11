POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Rastatt (ots) - Ein 17-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in der Rastatter Innenstadt für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Jugendliche war kurz nach 14 Uhr in einer Einkaufsgalerie in der Bahnhofstraße aus unklarer Ursache mit drei Bekannten in Streit geraten und hat die Gleichaltrigen unter dem Vorhalt eines Messers bedroht. Das Küchenmesser hatte der Verdächtige nach bisherigen Erkenntnissen kurzerhand aus einem nahegelegenen Lebensmittelmarkt gestohlen. Die Bedrohten wählten daraufhin den Notruf und baten um polizeiliche Hilfe. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen flüchtete der Bewaffnete und sprang hierbei in die Murg. Im Bereich der Josefstraße gelang den Beamten schließlich die vorläufige Festnahme des Flüchtenden. Hierbei leistete der 17-Jährige heftige Gegenwehr, sodass von den Ordnungshütern Pfefferspray eingesetzt werden musste. Hierbei trugen der Festgenommene und zwei Polizisten leichte Verletzungen davon. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder entlassen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Diebstahls, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

