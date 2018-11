POL-OG: Bühl - Aneinander geraten

Bühl (ots) - Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sind am frühen Donnerstagabend in einer Kneipe in der Hauptstraße aneinander geraten. Trotz des Einschreitens anderer Lokalbesucher ließen sich die Kontrahenten zunächst nicht beruhigen. Nachdem die Wirtin ein "Machtwort" gesprochen hatte, musste der jüngere die Gaststätte verlassen. Zur Schlichtung wurde ferner eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl hinzugerufen. Der Auslöser des Gerangels ist noch unklar, könnte aber in der Alkoholisierung der beiden Widersacher zu finden sein. Ein jeweiliger Alkoholtest bescheinigte den Streithähnen einen Wert jenseits von einem Promille. Verletzt wurde nach bisherigen Feststellungen niemand. Ob der Streit auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, wird noch geprüft.

