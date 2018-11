POL-OG: Baden-Baden - Polizeieinsatz nach Fund von verdächtigen Gegenständen, Zeugen gesucht -2. NACHTRAGSMELDUNG

Baden-Baden (ots) - Bereits am Morgen des Samstags, dem 29. September, kam es in der Innenstadt von Baden-Baden nach einem gescheiterten Einbruch zum Auffinden zweier Handgranaten vor einem Geschäft in der Lichtentaler Straße. Mittlerweile konnten die Beamten der Kriminalpolizei durch ihre Ermittlungen Hinweise auf ein unbekanntes Duo auf einem Motorrad erlangen. Hierbei ist lediglich bekannt, dass der Fahrer des Zweirades einen dunklen, sein Sozius einen hellen Helm trug und sie zwischen 5 Uhr und 5:30 Uhr am Samstagmorgen mehrfach im Bereich Augustaplatz und Lichtentaler Straße umherfuhren. Beide Personen waren dabei auch zu Fuß im Bereich des Geschäftes unterwegs. Die Beamten der Kriminalpolizei erhoffen sich mit dieser Spur nun Hinweise durch Spaziergänger, Nachtschwärmer oder anderen Zeugen. Wem fiel in dem genannten Zeitraum ein Motorrad mit dieser Besetzung auf? Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten und ihr Motorrad geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

Ursprüngliche Meldung vom 01.10.2018:

Baden-Baden - Polizeieinsatz nach Fund von verdächtigen Gegenständen, Zeugen gesucht -NACHTRAGSMELDUNG-

Nach dem Fund zweier Handgranaten in der Baden-Badener Innenstadt am Samstag, sind die Ermittler der Kriminalpolizei in Rastatt weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Vorfall offenbar um einen gescheiterten Einbruch handeln dürfte. Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund ergaben sich bislang nicht. Zur Herkunft der beiden Sprengkörper und deren Potential können noch keine Auskünfte erfolgen. Hierzu dauert die Bewertung durch die polizeilichen Sachverständigen noch an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit Hinweisen unter der Nummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

Ursprüngliche Meldung vom Sa 29.09.2018 16:52 Uhr:

POL-OG: Baden-Baden - Polizeieinsatz nach Fund von verdächtigen Gegenständen, Zeugen gesucht

Baden-Baden - Nach dem Fund zweier sprengstoffverdächtiger Gegenstände vor einem Geschäft in der Lichtentaler Straße am heutigen Samstag gegen 11:45 Uhr, wurde durch die Polizei der angrenzende Bereich abgesperrt. Entschärfer des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg haben die Fundstücke vor Ort untersucht und im Anschluss abtransportiert. Die Hintergründe, warum die beiden Handgranaten dort platziert wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Gegen 15 Uhr konnten die Absperrungen in der Innenstadt aufgehoben werden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker wurden die Gegenstände am Nachmittag kontrolliert außerhalb von Baden-Baden gesprengt. Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstag, 11:45 Uhr, im Bereich der Lichtentaler Straße - unweit der Einmündung zur Kreuzstraße - verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte unter der Nummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

