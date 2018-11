POL-OG: Rheinau, Freistett - Hinter dem Steuer zusammengesackt

Rheinau, Freistett (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmorgen hinter dem Steuer seines Sattelzugs verstorben. Nach bisherigen Feststellungen dürfte eine medizinische Ursache für den plötzlichen Tod des Mannes in Betracht kommen. Der 54-Jährige fuhr kurz nach 7.30 Uhr mit seinem ungeladenen Brummi vom Areal einer Firma in die Rheinstraße ein. Bereits während der Beschleunigungsphase dürfte der Mann handlungsunfähig geworden sein und deshalb die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben. Danach prallte der Berufskraftfahrer mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Metallträger auf der anderen Straßenseite. Trotz des sofortigen Einschreitens zweier Ersthelfer und den Reanimationsversuchen hinzugezogener Rettungskräfte verstarb der 54-Jährige eine gute Stunde später auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

