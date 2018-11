POL-OG: Offenburg - Kind kollidiert mit Auto

Offenburg (ots) - Ein Kind ist am Donnerstagmittag in der Wichernstraße mit einem Audi kollidiert und hat sich hierbei verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge lief das 8-jährige Mädchen kurz vor 13.30 Uhr unweit der Schutterwälder Straße in Höhe einer dort befindlichen Bankfiliale auf die Straße und prallte gegen die Seite eines herannahenden Audi. Dessen 26 Jahre alten Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Äußerlich trug das Mädchen keine schwerwiegenden Verletzungen davon, wurde aber dennoch, nach einer notärztlichen Erstversorgung, mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte nicht allzu sehr zu Buche schlagen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell