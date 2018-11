POL-OG: Nordrach - Radfahrer durch tiefstehende Sonne übersehen?

Nordrach (ots) - Die Lenkerin eines Mercedes war am Mittwochmittag gegen 14 Uhr auf der K5354 von Nordrach kommend in Richtung Zell unterwegs, als sie ihren Angaben zufolge einen ebenfalls dort in gleiche Richtung fahrenden Pedelec-Lenker aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen hätte. Der Benz streifte den Radler leicht, sodass der 48-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der getragene Schutzhelm konnte den Zweiradfahrer möglicherweise vor schwereren Verletzungen bewahrt haben. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde er in das Klinikum nach Gengenbach gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

