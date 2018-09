POL-OG: Elchesheim-Illingen - Mutwillig zerstört, Polizei sucht Zeugen

Elchesheim-Illingen (ots) - Unbekannte haben über das Wochenende ihre offensichtlich überschüssigen Kräfte an einer Baustelle am Rheinhochwasserdamm zwischen Elchesheim-Illingen und Au am Rhein ausgelassen. Dort wurden zwischen Freitagabend und Montagmorgen nicht nur mehrere Elemente eines Bauzaunes umgeworfen und Baustellenlampen zerstört, sondern auch der Spiegel, die Scheibenwischer sowie die Lampe eines Baggers abgeschlagen. Der mutwillig verursachte Sachschaden geht in die Tausende. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07245 912710 an die Ermittler des Polizeipostens Bietigheim.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell