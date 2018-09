POL-OG: Baden-Baden - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - 31-Jähriger nach Angriff auf Frau in Tiefgarage in Haft

Baden-Baden (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei führen seit Freitagnachmittag Ermittlungen gegen einen aus Gambia stammenden 31-Jährigen wegen Raubes, sexueller Belästigung, räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Nach derzeitigem Sachstand hielt sich dieser am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Tiefgarage Festspielhaus auf und bat dort eine junge Frau an einem Kassenautomaten um Zigaretten. Nachdem die Mittzwanzigerin das Anliegen mehrfach verneint hatte und sich in Richtung ihres Stellplatzes begab, soll der ihr nachfolgende Verdächtige sie zu Boden gebracht, sich über sie gebeugt und sie gegen ihren Willen geküsst haben. Auf Grund darauf hin erfolgter Gegenwehr der Frau soll der Tatverdächtige von ihr abgelassen haben und ihr dabei gewaltsam das Mobiltelefon abgenommen haben. Auf Schreie aufmerksam geworden, kam ein 52-jähriger Zeuge der jungen Frau zu Hilfe. Hierbei soll der Verdächtige den Helfer geschlagen und leicht verletzt haben. Die anschließende Flucht des Verdächtigen wurde durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden beendet. Sie waren zwischenzeitlich alarmiert worden und konnten den Tatverdächtigen nur wenig später im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung in der Lange Straße festnehmen. Bei der Vorführung des 31 Jahre alten Mannes am Samstag, folgte der Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und erließ Untersuchungshaftbefehl. Der mutmaßliche Täter wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

