POL-OG: Kehl - Gestohlen, ausgeschlachtet, in Brand gesetzt

Kehl (ots) - Nachdem am Freitagabend vom Gelände eines Lackierbetriebs in der Allensteiner Straße ein Basisfahrzeug für Wohnmobile der Marke Fiat gestohlen wurde, schlachteten die unbekannten Diebe die lediglich aus Fahrgastzelle und Chassis bestehenden Rohkarosse komplett aus und setzten sie anschließend gegen 23.45 Uhr an der L 75 unweit des Friedhofes in Brand. Zuvor gelangten die Langfinger durch Aufhebeln eines Zaunelements auf das Firmengelände in der Allensteiner Straße. Der Diebstahlschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell