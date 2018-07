POL-OG: Offenburg - Überrascht worden

Offenburg (ots) - Zwei junge Frauen im jugendlichen bis heranwachsenden Alter haben sich am frühen Donnerstagabend an der Hauseingangstür zu einem Privatgebäude im "Schleiergrün" zu schaffen gemacht. Wie genau die beiden Verdächtigen in das Haus gelangten ist noch unklar. Bevor sie sich allerdings mit Beute eindecken konnten, wurden sie von einer Bewohnerin überrascht und ergriffen daraufhin sofort die Flucht in Richtung der Straße "Am Bürgerpark". Die als 16 bis 18 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, mit über schulterlangen, schwarzen Haaren sowie mit enger Leggins und dunklen Oberteilen beschriebenen Frauen sollen ihrem Aussehen nach südosteuropäischer Herkunft sein. Eine umgehende Fahndung führte nicht zur Feststellung des Duos. Ob an der Hauseingangstür ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.

