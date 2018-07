POL-OG: Baden-Baden - Langfinger unterwegs

Baden-Baden (ots) - Ein noch unbekannter Mann hat sich am Donnerstagmorgen in eine Arztpraxis in der Ludwig-Wilhelm-Straße begeben. Hier ist es ihm kurz nach 10 Uhr gelungen, unbemerkt in die Privaträume der Praxis vorzudringen und ein Portemonnaie aus einer Tasche zu entwenden. Nachdem der Langfinger die Praxis im Anschluss verließ, fiel mutmaßlich ein und derselbe Mann wenig später in einem Elektrofachmarkt im "Gewerbepark Cité" auf, da er hier einen hochwertigen Laptop mit der Visa-Karte des zuvor Bestohlenen erwerben wollte. Der versuchte Betrug blieb von den Angestellten jedoch nicht unbemerkt, weshalb der Täter die Flucht ergriff. Von ihm und dem Diebesgut fehlt bislang jede Spur. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell