POL-OG: Schutterwald - Versuchter Überfall, gibt es Zeugen?

Schutterwald (ots) - Am Mittwochabend hat ein junger Mann versucht, einen Supermarkt in der Hauptstraße zu überfallen. Erbeutet hat der Unbekannte allerdings nichts. Gegen 19.50 Uhr betrat ein maskierter Mann die Räumlichkeiten des Discounters. Mit einer Pistole bewaffnet forderte er von einer Angestellten die Kasse zu öffnen. Als der Maskierte eine weitere Mitarbeiterin erkannte, flüchtete er ohne Beute aus dem Markt und entfernte sich in Richtung der alten Schule. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Verdächtige war etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte dunkle kurze Haare, eine schlanke sportliche Figur und ein mitteleuropäisches Aussehen. Er war komplett dunkel bekleidet. Umfangreiche Suchmaßnahmen auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers führten nicht zum gewünschten Erfolg. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

