POL-OG: Zell am Harmersbach - Betrunkener gestoppt

Zell am Harmersbach (ots) - Die Trunkenheitsfahrt eines 48-Jährigen konnte am Dienstagnachmittag gerade noch verhindert werden. Gegen 17:30 Uhr wurde in der Schwarzwaldstraße eine Person gemeldet, die vermutlich alkoholisiert ihren Golf in Bewegung setzen wollte. Die alarmierten Ordnungshüter konnten den Mann ein paar Straßen weiter anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Tatsächlich hatte der 48-Jährige einen Alkoholgehalt von über einem Promille und musste sich fürs erste von seinem Führerschein verabschieden.

