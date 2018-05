POL-OG: Baden-Baden - Diesel abgezapft

Baden-Baden (ots) - In der Nacht zum ersten Mai haben mutmaßliche Dieseldiebe zugeschlagen. Gleich mehrere Nutzfahrzeuge wurden angezapft, die auf einer Baustelle an der Landstraße Richtung Sandweier abgestellt waren. An der Örtlichkeit wurden Schlauchstücke sichergestellt, die womöglich von den Tatverdächtigen verwendet wurden. Weitere Hinweise auf die Verantwortlichen konnten bislang nicht gefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen eingeleitet.

