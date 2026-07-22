Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (21.07.2026) zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Benzenmühlstraße in Großbottwar ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hat mutmaßlich beim Ausparken einen Citroen beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterlassen. Die unbekannte Person könnte mit einem hellblauen Pkw unterwegs gewesen sein.

Unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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