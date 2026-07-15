Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeiliche Bilanz des Brezelfests 2026

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.07.2026, bis Dienstag, den 14.07.20256, fand das 87. Speyerer Brezelfest statt. Die Polizei Speyer zeigte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an allen Tagen dauerhafte Präsenz auf dem Festgelände. Auch der Eröffnungszug, der Brezelfestlauf sowie der Umzug wurden durch Polizeikräfte begleitet beziehungsweise abgesichert. Aus polizeilicher Sicht lässt sich eine positive Bilanz der Festtage ziehen. Bei gutem Besucheraufkommen vor allem in den Abendstunden sowie eher mäßigem Aufkommen tagsüber, kann an allen Tagen ein überwiegend ruhiger Festverlauf festgestellt werden. In den sechs Tagen verzeichnete die Polizei Speyer fünf Körperverletzungen, drei Diebstähle, zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrad sowie eine Sachbeschädigung mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dabei flüchtete ein 34- Jähriger nachdem er im Nachgang an das Fest einen Pavillon sowie einen Wohnwagen eines Schaustellers beschädigte. Bei der Fesselung leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte die Beamten.

Die letzte im Zusammenhang mit dem Brezelfest registrierte Körperverletzung ereignete sich am letzten Brezelfesttag. Hierbei verletzte am Mittwoch gegen 01:30 Uhr auf dem Domplatz ein 23-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem Bierglas und flüchtete anschließend mit seinem E-Scooter. Er konnte letztlich nach einer kurzen Verfolgungsfahrt im Ginsterweg von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Da er augenscheinlich und Alkohol und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Über das gesamte Festwochenende wurde der Polizei lediglich eine Person mitgeteilt, welche sich alkoholbedingt in einer hilflosen Lage befand. Im Zusammenhang mit dem Fest ereignete sich außerdem ein Verkehrsunfall im Umfeld des Festplatzes.

Die Polizei Speyer verzeichnet damit eine ähnliche Einsatzzahl wie im Vorjahr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.de entgegen. Strafanzeigen zu bislang nicht registrierten Diebstählen oder sonstigen Vorfällen auf dem Brezelfest können persönlich bei der Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße 6 oder per Online-Wache unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erstattet werden.

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