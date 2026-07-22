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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rückwärtsausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (21.07.2026) zwischen 15.50 Uhr und 16.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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