Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Gerlingen: Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen schlugen Trickdiebe am Donnerstag (04.07.2024) um 15:30 Uhr in der Hauptstraße in Gerlingen sowie um 21:15 Uhr in der Seestraße in Ludwigsburg zu.

In Gerlingen wurde ein 87-Jähriger Opfer einer Trickdiebin. Die bislang noch unbekannte Täterin soll im Bereich eines Eiscafés auf den Senior zugegangen sein und diesen zunächst in ein Gespräch verwickelt haben. In diesem machte sie dem Opfer Komplimente und umarmte es. Anschließend entfernte sich die Frau in Richtung Rathausplatz. Zuhause angekommen stellte der Senior das Fehlen seiner am Handgelenk getragenen hochwertigen Armbanduhr fest. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterin wird als zirka 30-jähirge Frau mit vollschlanker Figur und braunen Haaren beschrieben. Der Polizeiposten Gerlingen bittet Zeugen sich unter der Tel. 07156 94490 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

In Ludwigsburg schlug eine Trickdiebin in einem Außenbereich eines Restaurants zu. Die unbekannte Täterin sprach hier einen 29-jährigen Mann an, hob ihm einen Prospekt eines Discounters vor und zeigte zeitgleich auf dessen Essen. Nachdem das Opfer der Unbekannten seine übrig gebliebenen Essensbeilagen übergab, rannte die Frau im Anschluss direkt davon. Hier bemerkte das Opfer, dass sein Mobiltelefon im Wert von etwa 1.600 Euro, welches auf dem Tisch unter dem vorgehaltenen Prospekt lag, fehlte. Die Frau soll rund 20 bis 25 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß gewesen sein. Sie hatte lange braune Haare zum Zopf gebunden und trug eine graue Jogginghose und ein graues Oberteil. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mal ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell