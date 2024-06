Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen hatten es zwischen Freitag, 21.06.2024 und Donnerstag, 27.06.2024 in der Sulmstraße in Herrenberg-Oberjesingen auf ein Motorrad abgesehen. Die Diebe entwendeten die mattschwarze Yamaha RN 12 mit Böblinger Kennzeichen (BB) im Wert von rund 5.300 Euro aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell