POL-LB: Leonberg: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Vorfall in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit wegen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch (01.05.2024) in der Bahnhofstraße nahe des Parkhauses am Bahnhof in Leonberg ereignete. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen soll ein 72 Jahre alter Mann im Bereich eines Fußgängerüberwegs noch unbekannte Frauen angeschrien und hierbei unsittliche Hüftbewegungen gemacht haben. Ein 62 Jahre alter Taxifahrer, der dies beobachtete, schritt hierauf ein. Er hielt an, stieg aus, gab dem 72-Jährigen eine Ohrfeige und wies ihn an, die Örtlichkeit zu verlassen. Anschließend wandte sich der Taxifahrer an die Polizei und teilte die Geschehnisse mit. Der 72 Jahre alte, polizeibekannte Mann konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Die Polizei sucht nun insbesondere die Frauen, die durch den 72-Jährigen belästigt wurden und bittet diese sich zu melden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Körperverletzung, die der Taxifahrer beging, dauern ebenfalls noch an.

