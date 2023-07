Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Tabakladen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter warf in der Nacht zum Mittwoch (26.07.2023) gegen 02.10 Uhr mit Hilfe eines Betonsockels die verglaste Eingangstür eines Tabakladens in der Bahnhofstraße in Böblingen ein. Hierdurch gelangte er in das Innere und entwendete den bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrere Tabakdosen. Als ihn mehrere Zeugen bemerkten, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhof. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Es soll sich um einen etwa 165 cm großen, ca. 45 - 55 Jahre alten, sehr schlanken Mann gehandelt haben. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Basecap. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 1313-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

