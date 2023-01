Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, wurde eine Seniorin aus Leonberg durch einen unbekannten Täter kontaktiert, der sich am Telefon als ihr Sohn ausgab. Durch geschickte Gesprächsführung machte er der Dame glaubhaft, dass er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, daraufhin festgenommen wurde und nur gegen eine Kautionszahlung freigelassen werde. Vermutlich, da die Frau kein Bargeld zu Hause hatte, packte sie stattdessen Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro in Taschen, die in der Folge von einem unbekannten Mann in der Strohgäustraße in Leonberg abgeholt wurden. Erst als die Seniorin ihren echten Sohn kontaktierte, fiel der Betrug auf und sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Bei dem unbekannten Abholer soll es sich um einen "kleineren" Mann mit dunklem Teint und dunklen kurzen Haaren gehandelt haben, der mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet gewesen sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100 225, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell