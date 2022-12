Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Jugendlicher durch Feuerwerkskörper verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit Verletzungen an Kopf und Händen musste ein 14-Jähriger am Donnerstagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem zuvor ein Feuerwerkskörper - vermutlich ein Sylvester-Böller - auf Höhe seines Kopfes detonierte. Der Jugendliche war gegen 21:45 Uhr zu Fuß in der Bismarckstraße in Sindelfingen-Maichingen unterwegs, als ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei noch unbekannte Personen jugendlichen Alters entgegenkamen. Aus der Gruppe der drei Personen heraus wurde der Feuerwerkskörper gezielt in Richtung des 14-Jährigen geworfen, wo er unmittelbar neben dessen Kopf explodierte.

